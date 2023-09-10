Манечка величия

После того, как в Мариуполе китайская оперная певица Ван Фан спела «Катюшу», Киев потребовал от Пекина объяснений «Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город», - заявил представитель МИД Украины.