После того, как в Мариуполе китайская оперная певица Ван Фан спела «Катюшу», Киев потребовал от Пекина объяснений «Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город», - заявил представитель МИД Украины.
Манечка величия
Комментарии
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лилия дрогочинская
Это не лечится! Только усыпить!
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17 час.
Русский Империалист
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17 час.
Владимир Соловьев
ХОХЛЯНДИЯ, ЗАПЛАТИ КИТАЮ ДОЛЖОК 3 МЛРД. АМЕРИКАНСКИХ РУБЛЕЙ И СПИ СПОКОЙНО!
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17 час.
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