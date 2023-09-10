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  • ВС
    "...Исключительная нация, уникальная...". Я бы уточнил - наглая и бессовестная!Окропите помещение!
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Манечка величия

Манечка величия

После того, как в Мариуполе китайская оперная певица Ван Фан спела «Катюшу», Киев потребовал от Пекина объяснений   «Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город», - заявил представитель МИД Украины.

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лилия дрогочинская
Это не лечится! Только усыпить!
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Русский Империалист
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Владимир Соловьев
ХОХЛЯНДИЯ, ЗАПЛАТИ КИТАЮ ДОЛЖОК 3 МЛРД. АМЕРИКАНСКИХ РУБЛЕЙ И СПИ СПОКОЙНО!
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