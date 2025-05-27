Второй раунд: где пройдут следующие переговоры Москвы и Киева

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Любые разговоры о смене площадки не имеют большого смысла. Об этом «ФедералПресс» заявил член Экспертного клуба «Дигория», научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Владимир Лукушин.
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