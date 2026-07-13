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11,7 млрд долларов – оборот ставок на ЧМ-2026 на Kalshi. Из них 1,1 млрд – на победителя турнира

Оборот ставок на ЧМ-2026 на Kalshi достиг почти 12 млрд долларов. Суммарно на разные рынки по мундиалю на бирже прогнозов было поставлено 11,7 млрд, из них 1,1 млрд – на победителя турнира.

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