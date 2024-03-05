6 марта в Пензенской области прозвучат сирены

С 5 по 6 марта в Пензенской области планируют провести командно-штабные учения, в ходе которых спасатели будут тренироваться по принятию мер в чрезвычайных ситуациях, связанных с половодьем и природными пожарами.
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