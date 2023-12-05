Мощный взрыв прогремел в жилом доме в пригороде Вашингтона

Мощный взрыв прогремел в одном из жилых домов в пригороде Вашингтона – округе Арлингтон. Об этом сообщает издание WTOP, также очевидцы делятся в соцсети Х, кадрами, на который предположительно запечатлен момент ЧП.
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