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Сотрудники воронежской Госавтоинспекции оперативно задержали угонщиков

В дежурную часть отдельного батальона дорожно-патрульной службы УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области поступила информация об угоне автомобиля «Хендай Туксон».

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