Конец ювенальной юстиции в России: Государство берётся за органы опеки

Учредитель Царьграда Константин Малофеев в День защиты детей отметил, что Россия совершила окончательный разворот от ювенальной юстиции западного толка и теперь государство больше не защищает детей от семьи, а наоборот, берётся за органы опеки.
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