ZN: назначение Залужного послом обернулось скандалом

РИАМО - 10 мар. Назначение бывшего украинского главнокомандующего послом страны в Британии сопровождалось «беспрецедентным» нарушением дипломатических норм, пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Зеркало недели».
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