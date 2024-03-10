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ZN: назначение Залужного послом обернулось скандалом

ZN: назначение Залужного послом обернулось скандалом

РИАМО - 10 мар. Назначение бывшего украинского главнокомандующего послом страны в Британии сопровождалось «беспрецедентным» нарушением дипломатических норм, пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Зеркало недели».

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