На Украине шквал взрывов, Крещатик в огне, ракетные удары гремят во всех уголках, Польша экстренно подняла авиацию, первые итоги ударов Возмездия Юлия СоколоваСегодня по Украине наносятся мощные удары Возмездия за рекордную атаку в ночь на 14 января с применением натовских высокоточных ракет и беспилотников всех типов.