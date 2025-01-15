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На Украине шквал взрывов, Крещатик в огне, ракетные удары гремят во всех уголках, Польша экстренно подняла авиацию, первые итоги ударов Возмездия

На Украине шквал взрывов, Крещатик в огне, ракетные удары гремят во всех уголках, Польша экстренно подняла авиацию, первые итоги ударов Возмездия

На Украине шквал взрывов, Крещатик в огне, ракетные удары гремят во всех уголках, Польша экстренно подняла авиацию, первые итоги ударов Возмездия Юлия СоколоваСегодня по Украине наносятся мощные удары Возмездия за рекордную атаку в ночь на 14 января с применением натовских высокоточных ракет и беспилотников всех типов.

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Комментарии
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Сергей Догадин
Нациков лупить,лупить и еще раз лупить. Как завещал дедушка Ленин.
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21 час.
КМ
Кирилл Мелькумов
Согласен полностью!!!
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21 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Слава богу! Чем больше их долбим, тем быстрее победа!
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20 час.

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