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«Надо шевелиться»: почему Западу не удастся «раскачать» Белоруссию

«Надо шевелиться»: почему Западу не удастся «раскачать» Белоруссию

Восемь прибрежных стран НАТО решили попугать восточного соседа, то есть нас. Операция «Балтийский часовой» предполагает, что кораблей, катеров, самолетов и морских дронов Альянса в акватории станет больше.

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