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США обеспокоены скоординированными действиями флотов России и Китая

США обеспокоены скоординированными действиями флотов России и Китая

  Американский вице-адмирал Томас отметил скоординированность действий флотов России и Китая Командующий Седьмым флотом Военно-морских сил (ВМС) США вице-адмирал Карл  Американский вице-адмирал Томас отметил скоординированность действий флотов России и Китая Командующий Седьмым флотом Военно-морских сил (ВМС) США вице-адмирал Карл Томас выразил обеспокоенность в связи со скоординированными действиями российского Военно-морского флота (ВМФ) и ВМС Китая в Тихоокеанском регионе, сообщает ТАСС.

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