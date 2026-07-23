Кокунцыков предупредил о новом методе мошенников: ИИ подделывает голоса

Мошенники, используя искусственный интеллект, ведут разговоры в реальном времени, подделывая голоса. Владислав Кокунцыков из "Кибербастиона" рассказал, как преступники создают "фабрики доверия" для обмана русских, подчеркивая важность надежной проверки.
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