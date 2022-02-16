Муж пропавшей рязанки Елены Логуновой отказался проходить детектор лжи в очередной раз

"Сегодня в очередной раз встречался с следователем ГСУ СК РФ, написал несколько ходатайств. Следователь сообщил мне, что Логунов Александр отказался проходить исследование на полиграфе в ГСУ СК РФ, о проведении которого я неоднократно просил.