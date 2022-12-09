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В Смоленске начальник УМВД Валерий Саржин наградил победителей регионального этапа конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

Сегодня в торжественной обстановке начальник УМВД России по Смоленской области генерал-майор полиции Валерий Саржин вручил дипломы и подарки победителям регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

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