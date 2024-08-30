Прокатилась по ночному городу: в Лабинском районе 15-летняя девочка поймана за рулем BMW

Материалы дела переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних для принятия решения. Владельцу автомобиля, 35-летнему мужчине, выписан штраф в размере 30 000 рублей за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему права управления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии