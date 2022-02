Выступая 17 февраля на коллегии Министерства внутренних дел, президент впервые назвал незаконную трудовую деятельность основанием для высылки иностранных граждан за […] The post Путин приравнял незаконный труд к преступности и потребовал увеличить доходы appeared first on Медиакратия.