AliExpress готов отказаться от аренды последнего крупного склада в РФ — СМИ

Полный отказ от аренды складских площадей в логистическом комплексе «PLT Чехов» в Подмосковье планирует осуществить китайский глобальный магазин интернет-торговли AliExpress, 22 января пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.
Полный отказ от аренды складских площадей в логистическом комплексе «PLT Чехов» в Подмосковье планирует осуществить китайский глобальный магазин интернет-торговли AliExpress, 22 января пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.
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