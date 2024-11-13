Актеров Носкова и Литовченко госпитализировали с подозрением на пневмонию

Актер театра и кино Илья Носков, получивший известность после роли Эраста Фандорина в мини-сериале «Азазель», и актера из сериала «Молодежка» Максима Литовченко экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию.
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