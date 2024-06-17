Вступление Украины в НАТО исключит новую войну с Россией — Столтенберг

Если после завершения текущего украинского кризиса Украина вступит в НАТО, это исключит повторение вооруженного конфликта с Россией, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 17 июня в интервью газете Telegraph.
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