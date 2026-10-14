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MeMo-Logic

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Могилу Кашпировского на Украине пришлось спрятать по одной причине

Могилу Кашпировского на Украине пришлось спрятать по одной причине

Могилу психотерапевта Анатолия Кашпировского на Украине сделали безымянной, чтобы защитить ее от возможного осквернения .

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