Песков высказался о закрытии YouTube в России

Факт атаки Rutube хакерами говорит, что площадку воспринимают как конкурентов. Когда Rutube сможет конкурировать с YouTube, вопрос о закрытии последнего станет неактуален, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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