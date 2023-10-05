"Дима часто допивал за гостями из рюмок": обиженная на Путина сенатор Нарусова решила вспомнить грехи Медведева

Елена Короткова Хабалка навсегда останется хабалкой. А уж дочь её и вовсе хабалка в квадрате. Одного не понимает - терпение того, кто терпит может и закончиться.

ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ Боже, какое позорище! Следующий шаг это задрать юбку и всем показать жо...у! В детстве сам видел как ругались две хохлушки. Именно так дебаты и закончились!