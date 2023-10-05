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"Дима часто допивал за гостями из рюмок": обиженная на Путина сенатор Нарусова решила вспомнить грехи Медведева

"Дима часто допивал за гостями из рюмок": обиженная на Путина сенатор Нарусова решила вспомнить грехи Медведева

После того как на голову многострадального сенатора Людмилу Нарусову, представляющую в российском сенате республику Тыва обрушился поток критики связанный с ее несанкционированным летним вояжем вот Францию и Испанию, она решила предпринять ответные шаги.

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Комментарии
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Елена Короткова
Хабалка навсегда останется хабалкой. А уж дочь её и вовсе хабалка в квадрате. Одного не понимает - терпение того, кто терпит может и закончиться.
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4 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Боже, какое позорище! Следующий шаг это задрать юбку и всем показать жо...у! В детстве сам видел как ругались две хохлушки. Именно так дебаты и закончились!
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2 час.
Ирина Руженкова
Пусть отдыхает на пенсии и &quot;брыжжет ядом&quot; на бытовые темы...
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1 час.

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