Такой разный снегопад. В Мурино видимость сильно снижена, а в центре города (на Лиговском и у метро «Василеостровская») его как будто и нет.
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Такой разный снегопад. В Мурино видимость сильно снижена, а в центре города (на Лиговском и у метро «Василеостровская») его как будто и нет.