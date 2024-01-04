Коварство магии: как избежать ошибок при работе с чат-ботами

Общение с чат-ботом, ответы на его вопросы — это сбор данных для обогащения профиля о пользователе. В подведомстве Роскомнадзора напоминают, что необходимо соблюдать осторожность — внимательно изучать соглашения и критично оценивать передачу любой информации о себе.