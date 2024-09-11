Калужские подростки стали совершать меньше преступлений

За первые шесть месяцев 2024 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в Калужской области, упало на 30,3%За первые шесть месяцев 2024 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в Калужской области, упало на 30,3%.
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