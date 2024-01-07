Пушилин и Кириенко поздравили с Рождеством бойцов в зоне спецоперации

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко поздравили с Рождеством бойцов в зоне специальной военной операции (СВО).
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