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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Глава ВТБ Костин назвал Набиуллину русской Маргарет Тэтчер

Глава ВТБ Костин назвал Набиуллину русской Маргарет Тэтчер

Когда захотите поговорить о том, насколько глубоко в сознание людей поколения 1960-1975 года рождения въелся собственный комплекс неполноценности и преклонения пред Западом, вспомните об этом сомнительном "комплименте" госбанкира Костина.

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