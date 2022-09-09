Daily Storm

544 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Юрий
    проститутка конченная хохлятская бабкаМолчаливое возвра...
  • Галина Чемарина
    Вот уж правда, не остановить наглецов. Ну поют и что, да в России пол страны поёт, есть голоса получше, чем прокуренн...Молчаливое возвра...
  • Гость
    Все прекрасно понимают, почему уехали Галкины и Пугачёва., и не надо делать из людей дураков. А вот кто вы такие? За ...Молчаливое возвра...

На систему онлайн-голосования в Москве было совершено более 350 хакерских атак

На систему онлайн-голосования в Москве было совершено более 350 хакерских атак

За первый час на столичных выборах онлайн проголосовали 200 тысяч человекС 06:00 утра 9 сентября на систему онлайн-голосования в Москве было совершено более 350 хакерских атак.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх