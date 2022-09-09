За первый час на столичных выборах онлайн проголосовали 200 тысяч человекС 06:00 утра 9 сентября на систему онлайн-голосования в Москве было совершено более 350 хакерских атак.
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