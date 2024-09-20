Врач Сидорова: жировые отложения могут появляться на талии из-за стресса

Жировые отложения на талии могут появляться на фоне стресса, но это не единственная причина. Врач-эндокринолог, основательница школы питания и гормонального здоровья Seeds Юлия Сидорова объяснила в разговоре с "Газетой.
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