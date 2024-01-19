Politico: Хейли готовится к шквалу нападок со стороны Трампа в Нью-Гемпшир

Никки Хейли, претендующая на выдвижение на выборах президента Соединенных Штатов от Республиканской партии, готовится к шквалу нападок со стороны своего соперника Дональда Трампа в Нью-Гемпшире, где 23 января состоятся праймериз.
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