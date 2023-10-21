Стив Керр считает, что Попович выглядит «посвежевшим» после прихода Вембаньямы. Тренер «Сперс» отреагировал в фирменном стиле

«Голден Стэйт» в пятницу уступил «Сан-Антонио» в предсезонном матче – 117:122. Перед игрой главный тренер «Уорриорз» Стив Керр выразил мнение, что его коллега из «Сперс» Грегг Попович выглядит «посвежевшим» после прихода в команду 1-го номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы.