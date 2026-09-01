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Вечерний Новосибирск

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Песни Майданова включили новосибирские школы вместо звонков на урок

Песни Майданова включили новосибирские школы вместо звонков на урок

Новосибирские школы заменили звонки на урок мелодиями популярных песен. Мэрия Новосибирска сообщила «Прецеденту» об акции с 1 сентября.

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