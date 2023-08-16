Это только начало: Финляндии пригрозили скорым «вылетом» из НАТО

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лина любимцева

БЕГИ, Финляндия, ИЗ НАТО!! ДРАПАЙ! Пока жива и еще шевелишься... А то США доканают тебя... То одно "не так", то другое!!! И будешь только подчиняться им из года в год, из века - в век... А войска США уже будут на твоей территории... А ЭТИ, РАЗ ЗАЯВИВШИСЬ, уже никуда и никогда НЕ УХОДЯТ!! Вон, что они с Америкой сотворили...Финны тоже будут жить в резервациях!! Если конечно смогут выкупить эти территории... ВЫ С КЕМ СВЯЗАЛИСЬ?!! У вас что, вообще все мозги отсохли от хорошей жизни рядом с Россией?!!