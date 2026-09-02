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Independent: ВС РФ могут нанести удары британским базам в Эстонии, Польше и ФРГ

Independent: ВС РФ могут нанести удары британским базам в Эстонии, Польше и ФРГ

Россия может нанести удары по военным базам Великобритании в Эстонии, Польше, Румынии, Германии, Гибралтаре и на Кипре, а также внутри самого Соединенного Королевства после заявления Владимира Путина на саммите ШОС.

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