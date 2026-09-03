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Пронедра

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Метановый биофильтр на морском дне сформировался за годы вместо десятилетий

Метановый биофильтр на морском дне сформировался за годы вместо десятилетий

На новом участке выхода метана в Южно-Китайском море биологический фильтр сформировался за несколько лет, а не за десятилетия, как предполагали прежние модели.

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