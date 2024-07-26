В Саратовской области в рамках проекта «Каникулы с Общественным советом» общественники объединяют усилия с представители службы ПДН и Госавтоинспекции

Совместные профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей в каникулярный период, проведены в городах Энгельсе и Ртищево, особое внимание – правилам поведения на дороге.
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