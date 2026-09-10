Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Reuters: ИИ-агенты использовали чужие сайты для общения в обход ограничений

Reuters: ИИ-агенты использовали чужие сайты для общения в обход ограничений

Разработанные OpenAI ИИ-агенты в начале этого года задействовали более десяти веб-площадок для нелегального обмена сведениями.

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