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«Чемпионство разыграют «Зенит» и «Спартак». «Краснодар» и «Динамо» поспорят за 3-е место с «Локо». Агент Минасов о гонке в РПЛ

– Какая команда, на ваш взгляд, является главным фаворитом РПЛ? – Я думаю, в этом году чемпионство разыграют «Зенит» и «Спартак».

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