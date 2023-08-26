Норвежцы решили отыграться на оленях, которые в поисках лучшей доли уходят в Россию. Где Грета?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПодписатьсяНорвежцы решили отыграться на оленях, которые в поисках лучшей доли уходят в Россию. Где Грета? Звучит как анекдот, не правда ли? Между тем, всё совершенно серьёзно и трубят об этом все известные СМИ.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександр ПочекунинОтветить5 час.VGVasily Golov8 км длина забора.Высота более 1,6м.Ответить5 час.Нургуль КалыгуловаСОВСЕМ МИР С УМА СОШЕЛ- ПРИРОДЕ И ЖИВОТНЫМ И ТАК ТРУДНО!! И ДОБИВАЮТ ЕЩЕ...Ответить3 час.
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