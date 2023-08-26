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Норвежцы решили отыграться на оленях, которые в поисках лучшей доли уходят в Россию. Где Грета?

Норвежцы решили отыграться на оленях, которые в поисках лучшей доли уходят в Россию. Где Грета?

Звучит как анекдот, не правда ли? Между тем, всё совершенно серьёзно и трубят об этом все известные СМИ.

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