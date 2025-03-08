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В Ленинградской области украинские дроны пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод, поврежден резервуар

В Ленинградской области украинские дроны пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод, поврежден резервуар

В Минобороны отчитались о 31 сбитом БПЛА над регионами РоссииСилы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотника на завод Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) в Киришском районе Ленинградской области.

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