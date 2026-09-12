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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Рубина» 7 ничьих со счетом 1:1 в 8 последних матчах. В Кубке дважды победили по пенальти

«Рубин» семь раз сыграл вничью со счетом 1:1 в восьми последних матчах Альфа-Банк РПЛ и FONBET Кубка России.

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