Вместо «ценных» иностранных специалистов — 800 тысяч нарушителей: кого мы на самом деле периодически впускаем в Россию

Недавние цифры, озвученные руководством миграционной службы МВД, заставляют взглянуть на ситуацию с пребыванием иностранцев в нашей стране без привычных толерантных иллюзий.
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Свежие комментарии
- P Парень защитился ...
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хорошо, что есть Руссая община, Северный человек!!!Которые помогают людям !!!! Но до сих пор открыты границы!!!???
ВИДАТЬ ЧТО БАБЛО ЦЕННЕЕ...Чем здравый смысл.....Бабло застилает глаза чинушам.
Напустили в страну врагов мигрантов и войну многолетнюю, боимся за своих детей и внуков идёт замещение
Поправочка, Не Мы , а Они впускают. И не нам , а им приплачивают