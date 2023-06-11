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El Universo: жительница Эквадора «воскресла» в гробу перед поминками

El Universo: жительница Эквадора «воскресла» в гробу перед поминками

Пожилую женщину признали мертвой в эквадорском городе Бабаойо. Она начала подавать признаки жизни, когда находилась в гробу, написала газета El Universo.

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