ЦАХАЛ показала кадры с дрона с последними минутами главы ХАМАС Синвара

Армия Израиля опубликовала снятое с БПЛА видео незадолго до гибели Синвара.Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала снятое с беспилотного летательного аппарата видео, на котором, показаны последние минуты жизни главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- За ночь разнесли крупнейший порт Украины и корабли: До 10 "Искандеров", следом "Ониксы". Третьи сутки горит таинственный объект в Николаеве
- "Сокрушительный удар" Орбана после скандала из-за русских: Евродепутаты пели и аплодировали
- "Пентагон отлично понял": Кедми назвал фразу Путина, которая отрезвила власти США
Свежие комментарии