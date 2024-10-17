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ЦАХАЛ показала кадры с дрона с последними минутами главы ХАМАС Синвара

ЦАХАЛ показала кадры с дрона с последними минутами главы ХАМАС Синвара

Армия Израиля опубликовала снятое с БПЛА видео незадолго до гибели Синвара.Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала снятое с беспилотного летательного аппарата видео, на котором, показаны последние минуты жизни главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара.

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