2027 елның 31 декабре ял көне булачак

РФ Премьер-министры Михаил Мишустин үзенең карары нигезендә 2027 елның 31 декабрен ял көне дип игълан итте, дип хәбәр иттеләр РФ Хөкүмәтендә.
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