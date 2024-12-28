Кто будет сниматься в премьере нового сезона «Игры в кальмара»

Сенсационный южнокорейский проект Netflix «Игра в кальмара» совсем скоро вернется со вторым сезоном. Новые испытания, тайны и загадки уже подогрели интерес зрителей, а рекламные кампании создателей вновь удивляют.
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