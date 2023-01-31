Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины создали новый рубеж обороны в ближайших пригородах Запорожья после потери села Каменское на берегу Днепра в результате успешных действий российских сил.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины создали новый рубеж обороны в ближайших пригородах Запорожья после потери села Каменское на берегу Днепра в результате успешных действий российских сил.
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