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Рогов: ВСУ создали новый эшелон обороны в пригородах Запорожья из-за потери Каменского

Рогов: ВСУ создали новый эшелон обороны в пригородах Запорожья из-за потери Каменского

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины создали новый рубеж обороны в ближайших пригородах Запорожья после потери села Каменское на берегу Днепра в результате успешных действий российских сил.

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