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Царьград

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УФСБ задержало 19-летнего за попытку поджога в Азовском районе

УФСБ задержало 19-летнего за попытку поджога в Азовском районе

В Ростовской области сотрудники УФСБ задержали 19-летнего мужчину, подозреваемого в попытке поджога объекта энергетики в Азовском районе.

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