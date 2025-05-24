"Ей нужна защита от собственной охраны". Анджелина Джоли избегала своего телохранителя в Каннах

В сети обсуждают "странное" поведение Анджелины Джоли на Каннском кинофестивале. Поводом стал вирусный ролик в инстаграме*, на котором актриса, по мнению пользователей, демонстративно игнорирует одного из своих телохранителей.
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