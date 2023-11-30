Медведев связал перенос выборов на Украине с запредельным воровством в стране

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что перенос выборов президента Украины может быть связан с обнародованием новых случаев коррупции среди руководства страны, передает … .
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